Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 04 мая, 2026
    Индонезия призвала АБР усилить поддержку частного сектора для устойчивого роста в регионе АТР

    Азиатскому банку развития (АБР) необходимо усилить внимание к развитию частного сектора как ключевому драйверу устойчивого и инклюзивного роста в регионе.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил временно исполняющий обязанности заместителя управляющего от Индонезии Курниаван Ариади в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    По его словам, Индонезия поддерживает усилия банка в сфере цифровой трансформации и расширения регионального сотрудничества, которые формируют основу долгосрочного экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В этом контексте он особо отметил важность продвижения стратегических инициатив, направленных на укрепление связности и повышение устойчивости экономик.

    К.Ариади подчеркнул, что на фоне значительных запасов критически важных минеральных ресурсов в регионе особую актуальность приобретает развитие устойчивых цепочек создания стоимости -от добычи сырья до его переработки, производства и последующей утилизации. По его мнению, такие инициативы позволяют устранить существующие разрывы в производственных цепочках и способствуют формированию более сбалансированной и устойчивой экономической модели.

    Индонезия, добавил он, поддерживает курс на увеличение внутренней добавленной стоимости через индустриализацию и развитие интегрированных цепочек поставок. Укрепление регионального сотрудничества в сфере критически важных минералов, по его оценке, станет одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости цепочек поставок, продвижения энергетического перехода и достижения инклюзивного роста.

    İndoneziya Asiya-Sakit okean regionunda dayanıqlı artım üçün ADB-ni özəl sektora dəstəyi gücləndirməyə çağırıb
    Indonesia urges ADB to strengthen private sector support for sustainable growth in Asia-Pacific region

