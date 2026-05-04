Фабио Челестини может возглавить испанский "Хетафе"
Футбол
- 04 мая, 2026
- 18:42
Фабио Челестини может возглавить испанский "Хетафе" в следующем сезоне.
Как передает Report, об этом сообщает испанская газета Marca.
Согласно информации, нынешний наставник "Хетафе" Хосе Бордалас с высокой долей вероятности покинет клуб ближайшим летом, так как отказался продлевать свой контракт, истекающий 30 июня 2026 года.
Ранее 50-летний Челестини возглавлял швейцарский "Базель", с которым в сезоне-2024/25 стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии, а также тренировал "Сьон", "Люцерн", "Лугано" и "Лозанну", с которой в сезоне-2015/16 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.
"Хетафе" занимает 7-е место в чемпионате Испании, набрав 44 очка в 34 играх.
