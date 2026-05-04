Reuters: Президент Бразилии отправляется в США для переговоров с Трампом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ближайшие дни отправится в США, чтобы встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters два источника в правительстве Бразилии.

По словам одного из источников, Силва отправится в поездку в среду, а в четверг встретится с Трампом.

Отметим, что отношения между США и Бразилией в последние годы осложнились. Несмотря на давние экономические связи и инвестиции, стороны имеют противоречия во внешней политике, а новые торговые пошлины США на бразильские товары в 50% в 2025 году осложнили двусторонний диалог. Правительство да Силвы критикует действия Вашингтона, заявляя о независимом, многовекторном курсе Бразилии.