Reuters: Президент Бразилии отправляется в США для переговоров с Трампом
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 19:30
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ближайшие дни отправится в США, чтобы встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщили Reuters два источника в правительстве Бразилии.
По словам одного из источников, Силва отправится в поездку в среду, а в четверг встретится с Трампом.
Отметим, что отношения между США и Бразилией в последние годы осложнились. Несмотря на давние экономические связи и инвестиции, стороны имеют противоречия во внешней политике, а новые торговые пошлины США на бразильские товары в 50% в 2025 году осложнили двусторонний диалог. Правительство да Силвы критикует действия Вашингтона, заявляя о независимом, многовекторном курсе Бразилии.
Последние новости
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44
Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в ИталиюЭнергетика
23:32
Фото