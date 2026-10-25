МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики
Внешняя политика
- 25 октября, 2026
- 11:01
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с Днем Республики.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем братский народ и правительство Казахстана с Днем Республики и передаем самые добрые пожелания!
Азербайджан придает большое значение стратегическому партнерству с Казахстаном и привержен дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами.
С Днем Республики!" - говорится в публикации.
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