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    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2026
    • 11:01
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с Днем Республики.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

    "Сердечно поздравляем братский народ и правительство Казахстана с Днем Республики и передаем самые добрые пожелания!

    Азербайджан придает большое значение стратегическому партнерству с Казахстаном и привержен дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами.

    С Днем Республики!" - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Национальный день
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