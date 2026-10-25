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    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir

    Xarici siyasət
    • 25 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Qazaxıstanın Milli Günü münasibətilə qardaş Qazaxıstan xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımızı çatdırırıq! Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir və iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin daha da dərinləşdirilməsinə sadiqdir.

    Milli Gününüz mübarək!" – paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstan
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики
    MiniBoss
    MiniBoss

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