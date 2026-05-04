В Ормузском проливе произошел взрыв на южнокорейском судне

В Ормузском проливе на судне южнокорейской судоходной компании произошел взрыв, который вызвал пожар.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа.

По данным МИД Южной Кореи, инцидент произошел у берегов ОАЭ в акватории пролива. На борту находились 24 человека - шесть граждан Южной Кореи и 18 иностранных моряков.

Отмечается, что на данный момент пострадавших нет. Обстоятельства взрыва, а также степень повреждений судна выясняются.

Судно, о котором идет речь, - грузовой корабль HMM Namu длиной около 180 метров, плавающий под флагом Панамы.