    В Ормузском проливе произошел взрыв на южнокорейском судне

    • 04 мая, 2026
    • 19:20
    В Ормузском проливе произошел взрыв на южнокорейском судне

    В Ормузском проливе на судне южнокорейской судоходной компании произошел взрыв, который вызвал пожар.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа.

    По данным МИД Южной Кореи, инцидент произошел у берегов ОАЭ в акватории пролива. На борту находились 24 человека - шесть граждан Южной Кореи и 18 иностранных моряков.

    Отмечается, что на данный момент пострадавших нет. Обстоятельства взрыва, а также степень повреждений судна выясняются.

    Судно, о котором идет речь, - грузовой корабль HMM Namu длиной около 180 метров, плавающий под флагом Панамы.

