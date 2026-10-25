Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 05:20
    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, угрозы цунами нет.

    Как передает Report, об этом сообщило национальное Метеорологическое управление Японии, выполняющее функции сейсмической службы.

    Очаг землетрясения находился под дном океана, очень неглубоко.

    Подземный толчок вызвал раскачивание домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, однако данных о пострадавших и разрушениях не имеется. Транспорт работает в штатном режиме.

    Землетрясение Япония
    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ olub
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    06:12
    В Иране заявили, что Тегеран не допустит заход кораблей США в Персидский залив
    В регионе
    05:39
    Трамп: Audi вложит $4,2 млрд в строительство автомобильного завода в США
    Другие страны
    05:20
    У берегов Японии произошло сильное землетрясение
    Другие страны
    04:51
    Союзники США намерены снизить зависимость от спутниковой сети Starlink
    ИКТ
    04:13
    Ученые обнаружили в организме человека скрытый механизм против рака легких
    Здоровье
    03:45
    Bloomberg: Иран готовится к новым ударам США
    В регионе
    03:04
    Большая часть Билясуварского района осталась без света
    Энергетика
    02:55
    В Албании протестующие подожгли здание столичной мэрии
    Другие страны
    02:28
    Антонелли выиграл квалификацию "Формулы 1" на Гран-при США в Остине
    Формула 1
    Лента новостей