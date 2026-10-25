У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, угрозы цунами нет.

Как передает Report, об этом сообщило национальное Метеорологическое управление Японии, выполняющее функции сейсмической службы.

Очаг землетрясения находился под дном океана, очень неглубоко.

Подземный толчок вызвал раскачивание домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, однако данных о пострадавших и разрушениях не имеется. Транспорт работает в штатном режиме.