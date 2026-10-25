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    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 05:38
    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ olub

    Yaponiyanın Küsü adasının cənub-şərq sahillərində 5,3 maqnitudada zəlzələ baş verib. Sunami təhlükəsi yoxdur.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin seysmik xidməti funksiyasını yerinə yetirən Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri okeanın dibində, dayaz yerdə olub.

    Yeraltı təkanlar Kaqosima və Miyazaki prefekturalarında binaların silkələnməsinə səbəb olub, lakin tələfat və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur.

    İctimai nəqliyyat normal işləyir.

    Zəlzələ Episentr Yaponiya
    У берегов Японии произошло сильное землетрясение
    44 filmi
    44 filmi

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