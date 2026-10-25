Инфантино поблагодарил президента Ильхама Алиева за организацию FIFA U-15

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию в Баку чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Как передает Report, соответствующий пост размещен в аккаунте функционера в Instagram.

Он назвал церемонию открытия турнира фантастической.

"Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиев, вице-премьера Самира Шарифова, правительство, тех, кто возглавляет AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана - ред.) под руководством президента Ровшана Нажафа, моих коллег в FIFA и всех, кто помогает в организации этого особого соревнования. Мы даем каждому молодому таланту шанс и объединяем молодежь из 189 стран-членов ФИФА по всем шести конфедерациям", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 октября в Baku Crystal Hall прошла церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15. В матче открытия сборная Азербайджана обыграла команду Тимора-Лесте со счетом 6:0.