Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Инфантино поблагодарил президента Ильхама Алиева за организацию FIFA U-15

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 01:35
    Инфантино поблагодарил президента Ильхама Алиева за организацию FIFA U-15

    Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию в Баку чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

    Как передает Report, соответствующий пост размещен в аккаунте функционера в Instagram.

    Он назвал церемонию открытия турнира фантастической.

    "Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиев, вице-премьера Самира Шарифова, правительство, тех, кто возглавляет AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана - ред.) под руководством президента Ровшана Нажафа, моих коллег в FIFA и всех, кто помогает в организации этого особого соревнования. Мы даем каждому молодому таланту шанс и объединяем молодежь из 189 стран-членов ФИФА по всем шести конфедерациям", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 24 октября в Baku Crystal Hall прошла церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15. В матче открытия сборная Азербайджана обыграла команду Тимора-Лесте со счетом 6:0.

    Ильхам Алиев Джанни Инфантино Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    İnfantino FIFA U-15-in təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
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