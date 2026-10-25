İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İnfantino FIFA U-15-in təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2026
    • 01:45
    İnfantino FIFA U-15-in təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    FIFA prezidenti Canni İnfantino Bakıda 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bununla bağlı onun instaqram hesabında paylaşım olunub.

    O, turnirin açılış mərasimini fantastik adlandırıb.

    "Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Baş nazirin müavini Samir Şərifova, hökumətə, Prezident Rövşən Nəcəfin rəhbərliyi altında AFFA-ya (Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası - red.), FIFA-dakı həmkarlarıma və bu xüsusi yarışın təşkilində kömək edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Biz hər bir gənc istedada şans veririk və altı konfederasiyanın hamısında FIFA-nın 189 üzv ölkəsindən gəncləri birləşdiririk", - paylaşımda deyilir.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 24-də Bakı Kristal Zalında 15 yaşadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) rəsmi açılış mərasimi keçirilib.

    Açılış matçında Azərbaycan komandası Timor-Lesteni 6:0 hesabı ilə məğlub edib.

    İlham Əliyev Canni İnfantino FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Инфантино поблагодарил президента Ильхама Алиева за организацию FIFA U-15
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:45
    İnfantino FIFA U-15-in təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
    Futbol
    01:06
    Video
    Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Futbol
    00:37
    "Al-Arabiya": İran ABŞ-yə blokadanın ləğvi müqabilində Hörmüz boğazını açmağı təklif edib
    Region
    00:14
    Tovuzda iki nəfərə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - Yenilənib
    Hadisə
    00:04
    Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
    Daxili siyasət
    23:41
    "Axios": Tramp administrasiyası Netanyahunun fəaliyyətindən narazıdır
    Digər ölkələr
    23:26
    Foto
    Məzahir Pənahov Belqradda Serbiyanın Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    23:20
    İlon Mask: Ukrayna "Starlink"dən istifadə qaydalarını pozub
    Digər ölkələr
    22:55
    "Çelsi" öz meydanında "Tottenhem"ə uduzub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti