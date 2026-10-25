Союзники США намерены снизить зависимость от спутниковой сети Starlink

Союзники США, прежде всего европейские страны, активизируют усилия по созданию альтернатив спутниковой сети Starlink компании SpaceX на фоне опасений по поводу зависимости от технологий, контролируемых одним частным оператором.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, поводом для усиления этих усилий стали ограничения, введенные для использования спутниковой связи Starlink украинскими военными. Ситуация показала, насколько уязвимыми могут оказаться критически важные коммуникации, если доступ к ним зависит от решений одной компании.

В настоящее время полноценной альтернативы Starlink в ближайшей перспективе нет. Компания располагает более чем 11 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, тогда как европейский оператор OneWeb эксплуатирует около 650 спутников и планирует увеличить их число примерно до 1 300 к 2030 году. Кроме того, оборудование OneWeb крупнее, тяжелее и потребляет больше энергии, что затрудняет его использование на линии фронта.

Украина и Финляндия договорились о сотрудничестве в рамках проекта спутниковой связи с участием финской компании Iceye и производителя телекоммуникационного оборудования Nokia. Первые спутники этой системы планируется запустить в 2028 году.

Канада также развивает проект Lightspeed компании Telesat, предусматривающий развертывание группировки из 288 спутников. Начало полноценной работы сети ожидается в 2028 году. Евросоюз, в свою очередь, реализует проект IRIS² стоимостью около $17,5 млрд, который предусматривает создание системы из 348 спутников. Первые запуски запланированы на 2029 год.

Европейские страны также увеличивают расходы на космические технологии оборонного назначения. Германия намерена направить на эти цели около $40 млрд к 2030 году, а Франция планирует увеличить свой оборонный космический бюджет примерно до $11 млрд.

Однако развитие независимой инфраструктуры осложняется нехваткой собственных ракет-носителей и пусковых площадок, а также бюрократическими задержками и разногласиями по финансированию. Многие спутниковые проекты по-прежнему зависят от запусков ракет SpaceX.

Эксперты считают, что в ближайшие годы заменить Starlink одной системой не удастся. Для обеспечения устойчивой военной связи потребуется сочетание нескольких технологий, способных противостоять глушению и кибератакам.