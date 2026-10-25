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    Bloomberg: Иран готовится к новым ударам США

    В регионе
    • 25 октября, 2026
    • 03:45
    Bloomberg: Иран готовится к новым ударам США

    Иран в преддверии промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября готовится к новым американским бомбардировкам.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Тегерана.

    Иранские власти также планируют ответные действия в случае новых атак, в том числе против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), добавил он.

    По словам собеседника издания, период после выборов в США в начале ноября и до вступления в должность нового конгресса в начале января будет самым сложным. Единственный выход из конфликта - соглашение, которое позволило бы и США, и Ирану объявить о своей победе, указал источник.

    Другой источник, знакомый с позицией правительства ОАЭ, добавил, что некоторые чиновники из стран Персидского залива уверены в возобновлении насилия и опасаются, что оно может быть более масштабным, чем до приостановки.

    По данным представителей судоходства и морской безопасности, вместе с тем Иран атакует больше судов в Ормузском проливе и вблизи него, причиняя более серьезный ущерб, чем в начале конфликта, поскольку использует управляемые ракеты вместо ударных беспилотников.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану. При этом телеканал Al Arabiya утверждал, что Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормуз в обмен на снятие блокады.

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    "Bloomberg": İran ABŞ-nin yeni hücumlarına hazırlaşır
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