Bloomberg: Иран готовится к новым ударам США

Иран в преддверии промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября готовится к новым американским бомбардировкам.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Тегерана.

Иранские власти также планируют ответные действия в случае новых атак, в том числе против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), добавил он.

По словам собеседника издания, период после выборов в США в начале ноября и до вступления в должность нового конгресса в начале января будет самым сложным. Единственный выход из конфликта - соглашение, которое позволило бы и США, и Ирану объявить о своей победе, указал источник.

Другой источник, знакомый с позицией правительства ОАЭ, добавил, что некоторые чиновники из стран Персидского залива уверены в возобновлении насилия и опасаются, что оно может быть более масштабным, чем до приостановки.

По данным представителей судоходства и морской безопасности, вместе с тем Иран атакует больше судов в Ормузском проливе и вблизи него, причиняя более серьезный ущерб, чем в начале конфликта, поскольку использует управляемые ракеты вместо ударных беспилотников.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану. При этом телеканал Al Arabiya утверждал, что Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормуз в обмен на снятие блокады.