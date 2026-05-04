В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника
- 04 мая, 2026
- 19:41
В ОАЭ в эмирате Фуджайра произошел крупный пожар на нефтяном промышленном объекте после атаки беспилотника, запущенного со стороны Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили в медиаофисе правительства Фуджайры.
По данным властей, возгорание вспыхнуло на территории нефтяной инфраструктуры. Пожарные и экстренные службы работают на месте происшествия, причины и масштабы ущерба уточняются.
Ранее министерство обороны ОАЭ также сообщило о запуске четырех крылатых ракет, запущенных со стороны Ирана. "Три из них были успешно поражены над территориальными водами страны, а одна упала в море". - уточнили в ведомстве.
