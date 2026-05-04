Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 19:41
    В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника

    В ОАЭ в эмирате Фуджайра произошел крупный пожар на нефтяном промышленном объекте после атаки беспилотника, запущенного со стороны Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили в медиаофисе правительства Фуджайры.

    По данным властей, возгорание вспыхнуло на территории нефтяной инфраструктуры. Пожарные и экстренные службы работают на месте происшествия, причины и масштабы ущерба уточняются.

    Ранее министерство обороны ОАЭ также сообщило о запуске четырех крылатых ракет, запущенных со стороны Ирана. "Три из них были успешно поражены над территориальными водами страны, а одна упала в море". - уточнили в ведомстве.

    В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника
    В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника
    Пожар в Фуджайре Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Персидский залив
    Фото
    Fuceyrada PUA ilə hücumdan sonra neft obyektində yanğın baş verib
    Фото
    UAE's Fujairah says fire breaks out at petroleum complex after Iranian drone attack

    Последние новости

    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    23:32
    Фото

    "Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

    Индивидуальные
    Лента новостей