В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника

В ОАЭ в эмирате Фуджайра произошел крупный пожар на нефтяном промышленном объекте после атаки беспилотника, запущенного со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщили в медиаофисе правительства Фуджайры.

По данным властей, возгорание вспыхнуло на территории нефтяной инфраструктуры. Пожарные и экстренные службы работают на месте происшествия, причины и масштабы ущерба уточняются.

Ранее министерство обороны ОАЭ также сообщило о запуске четырех крылатых ракет, запущенных со стороны Ирана. "Три из них были успешно поражены над территориальными водами страны, а одна упала в море". - уточнили в ведомстве.