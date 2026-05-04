    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Fuceyrada PUA ilə hücumdan sonra neft obyektində yanğın baş verib

    • 04 may, 2026
    • 20:05
    Fuceyrada PUA ilə hücumdan sonra neft obyektində yanğın baş verib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Fuceyra əmirliyində pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücumdan sonra neft sənayesi obyektində böyük yanğın baş verib.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun media ofisindən bildirilib.

    Rəsmilərin məlumatına görə, alov neft infrastrukturu ərazisində baş qaldırıb. Yanğınsöndürənlər və fövqəladə xidmətlər hadisə yerində çalışır, səbəblər və zərərin miqyası dəqiqləşdirilir.

    Daha əvvəl BƏƏ-nin Müdafiə Nazirliyi İran tərəfindən buraxılmış dörd qanadlı raketin atılması barədə də məlumat verib. "Onlardan üçü ölkənin ərazi suları üzərində uğurla vurulub, biri isə dənizə düşüb". - qurumdan qeyd olunub.

    В Фуджайре произошел пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника
    UAE's Fujairah says fire breaks out at petroleum complex after Iranian drone attack

