İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Klimenko: Son sutka ərzində Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 may, 2026
    • 22:59
    Klimenko: Son sutka ərzində Rusiyanın Ukraynaya zərbələri nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Rusiya hərbçilərinin bu gün Ukraynanın yeddi regionunu atəşə tutması nəticəsində 14 nəfər ölüb, 60-a yaxın insan yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın daxili işlər naziri İqor Klimenko "Telegram" kanalında bildirib.

    "Ən çox Xarkov vilayətindəki Merefa zərər çəkib. Orada 7 nəfər həlak olub. Zaporojyedəki Volnyanskda məbədin ərazisinə zərbə dəyib. İki nəfər həlak olub. Eyni zamanda, Rusiya Silahlı Qüvvələri energetikaya hücumlarını davam etdirir. Bu gün Dnepropetrovsk, Xarkov və Çerniqov vilayətinə zərbələr endirilib", – o yazıb.

    Nazirin sözlərinə görə, xilasedicilər və polislər yaralıların təxliyəsini, yanğınların söndürülməsini və dağıntıların təmizlənməsini davam etdirirlər. Zərərçəkənlərə bütün lazımi yardım göstərilir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi İqor Klimenko
    Клименко: За последние сутки при ударах ВС РФ по Украине погибли 14 человек

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti