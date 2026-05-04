Клименко: За последние сутки при ударах ВС РФ по Украине погибли 14 человек
- 04 мая, 2026
- 22:06
При сегодняшних обстрелах российскими военными семи регионов Украины погибли 14 человек, около 60 пострадали.
Как передает Report, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.
"Больше всего пострадала Мерефа в Харьковской области. Там вражеский удар унес жизни семерых человек. В Вольнянске в Запорожье попадание на территории храма. Погибли двое прихожан. Одновременно ВС РФ продолжают атаки на энергетику. Сегодня удары были осуществлены в Днепропетровской области, Харьковской области, Черниговской области", – написал он.
По словам министра, спасатели и полицейские продолжают эвакуацию раненых, тушение пожаров и разбор завалов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
