Клименко: За последние сутки при ударах ВС РФ по Украине погибли 14 человек

При сегодняшних обстрелах российскими военными семи регионов Украины погибли 14 человек, около 60 пострадали.

Как передает Report, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.

"Больше всего пострадала Мерефа в Харьковской области. Там вражеский удар унес жизни семерых человек. В Вольнянске в Запорожье попадание на территории храма. Погибли двое прихожан. Одновременно ВС РФ продолжают атаки на энергетику. Сегодня удары были осуществлены в Днепропетровской области, Харьковской области, Черниговской области", – написал он.

По словам министра, спасатели и полицейские продолжают эвакуацию раненых, тушение пожаров и разбор завалов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.