Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 25 октября, 2026
- 17:34
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Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report представляет его:
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