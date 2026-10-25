Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 25 октября, 2026
    • 17:34
    Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report представляет его:

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:45
    Азербайджанский борец Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира
    Индивидуальные
    17:34
    Видео
    Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор
    Армия
    17:23
    В Сухопутных войсках Азербайджана прошли встречи с семьями шехидов и участниками войны
    Армия
    17:18
    В Азербайджане проходит второй этап тестового экзамена на получение сертификата бухгалтера
    Наука и образование
    17:12
    В Германии предупредили о резком росте числа критических уязвимостей в программном обеспечении
    Другие страны
    16:59
    "Имишли" обыграл "Шамахы" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана
    Футбол
    16:54
    В Великобритании более 57 тыс. домов остались без света из-за шторма
    Другие страны
    16:29
    Правящая партия Сербии заявила о нападении на мать Александара Вучича
    Другие страны
    16:21
    Фото
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Внешняя политика
    Лента новостей