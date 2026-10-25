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    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 25 oktyabr, 2026
    • 17:32
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Həftəlik icmal Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    Video
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    44 filmi
    44 filmi

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