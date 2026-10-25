Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 25 oktyabr, 2026
- 17:32
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Son xəbərlər
18:01
"Fars": Hörmüz boğazında bir gəmi qanadlı raketlə vurulubDigər ölkələr
17:43
Eldəniz Əzizli beşqat dünya çempionu olubFərdi
17:37
Almaniyada proqram təminatında kritik boşluqlar barədə xəbərdarlıq edilibDigər ölkələr
17:32
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıbHərbi
17:20
Quru Qoşunlarında şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə görüşlər keçirilibHərbi
17:14
Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyən namizədlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilirElm və təhsil
16:57
Britaniyada fırtına səbəbindən 57 mindən çox ev işıqsız qalıbDigər ölkələr
16:55
Azərbaycan Premyer Liqasının IX turunda daha bir görüş baş tutubFutbol
16:49
Foto
Serbiyada parlament seçkilərində seçici fəallığı 34,55 faizə çatıb - YenilənibDigər ölkələr