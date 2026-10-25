Пезешкиан: Отсутствие единой базы данных годами создавало почву для дискриминации в Иране

Отсутствие единой базы данных на протяжении многих лет создавало условия для дискриминации в Иране.

Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети X.

"Проведение переписи населения на основе регистрационных данных - важный шаг на пути к эффективному управлению, контролю и оценке, основанным на принципах справедливости и равноправия. Отсутствие единых данных на протяжении многих лет создавало почву для дискриминации в стране", - отметил он.

По словам Пезешкиана, сбор точных данных позволит обеспечить соблюдение принципов справедливости на всей территории страны, а также повысить эффективность реализации проектов и производительность.