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    Пезешкиан: Отсутствие единой базы данных годами создавало почву для дискриминации в Иране

    В регионе
    • 25 октября, 2026
    • 18:50
    Пезешкиан: Отсутствие единой базы данных годами создавало почву для дискриминации в Иране

    Отсутствие единой базы данных на протяжении многих лет создавало условия для дискриминации в Иране.

    Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети X.

    "Проведение переписи населения на основе регистрационных данных - важный шаг на пути к эффективному управлению, контролю и оценке, основанным на принципах справедливости и равноправия. Отсутствие единых данных на протяжении многих лет создавало почву для дискриминации в стране", - отметил он.

    По словам Пезешкиана, сбор точных данных позволит обеспечить соблюдение принципов справедливости на всей территории страны, а также повысить эффективность реализации проектов и производительность.

    Масуд Пезешкиан Исламская Республика Иран
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