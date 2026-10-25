Pezeşkian: İranda vahid məlumatların olmaması ayrı-seçkiliyə səbəb olub
- 25 oktyabr, 2026
- 18:20
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İranda uzun illər ərzində vahid məlumatların olmaması ölkədə ayrı-seçkiliyə zəmin yaradıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Qeydiyyata əsaslanan siyahıyaalma haqq və ədalət təməlində ağıllı idarəetmə, nəzarət və qiymətləndirmə üçün dəyərli bir addımdır. Uzun illər ərzində vahid məlumatların olmaması ölkədə ayrı-seçkiliyə zəmin yaradıb", - o bildirib.
Pezeşkianın sözlərinə görə, dəqiq məlumatların toplanması bütün ölkə ərazisində ədalətin icrasına şərait yaradır. Bununla da layihələrin səmərəliliyi və məhsuldarlıq artır.
سرشماری ثبتیمحور اقدامی ارزشمند برای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه بر پایه حق و عدالت است. فقدان اطلاعات یکپارچه طی سالیان مدید بسترساز تبعیض در کشور بوده است. با جمعآوری دادههای دقیق، زمینه اجرای عدالت در سراسر کشور فراهم میشود و اثربخشی طرحها و بهرهوری افزایش مییابد.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) October 25, 2026