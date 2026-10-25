Fars: В Ормузском проливе судно подверглось удару крылатой ракеты
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 18:12
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Судно, проходившее через Ормузский пролив, подверглось удару крылатой ракеты.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом свидетельствуют предварительные данные.
"По предварительной информации, в Ормузском проливе произошел взрыв. Он стал результатом запуска противокорабельной крылатой ракеты", - приводит агентство сообщение BeamTracker Military OSINT.
Напомним, что иранская сторона утверждает, что нефтяные танкеры в Ормузском проливе подорвались на минах. В свою очередь, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявляет, что суда были поражены неизвестными снарядами.
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Fars: В Ормузском проливе судно подверглось удару крылатой ракетыДругие страны
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