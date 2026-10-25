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    Fars: В Ормузском проливе судно подверглось удару крылатой ракеты

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 18:12
    Fars: В Ормузском проливе судно подверглось удару крылатой ракеты

    Судно, проходившее через Ормузский пролив, подверглось удару крылатой ракеты.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом свидетельствуют предварительные данные.

    "По предварительной информации, в Ормузском проливе произошел взрыв. Он стал результатом запуска противокорабельной крылатой ракеты", - приводит агентство сообщение BeamTracker Military OSINT.

    Напомним, что иранская сторона утверждает, что нефтяные танкеры в Ормузском проливе подорвались на минах. В свою очередь, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявляет, что суда были поражены неизвестными снарядами.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    "Fars": Hörmüz boğazında bir gəmi qanadlı raketlə vurulub
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