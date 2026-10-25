В Азербайджане проходит второй этап тестового экзамена на получение сертификата бухгалтера
- 25 октября, 2026
- 17:18
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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проводит второй этап экзамена на получение сертификата профессионального бухгалтера (по законодательству).
Как сообщили Report в центре, экзамен организован в компьютерном формате в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ и средней школе №4 города Нахчыван.
Для проведения экзамена привлечены 2 главных руководителя экзамена, 7 руководителей экзамена, 45 наблюдателей и 7 сотрудников, обеспечивающих пропускной режим (охрана).
Экзамен на получение сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) начался в 10:00 и продолжался три часа. В нем приняли участие 524 человека.
Экзамены на получение сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по Международным стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе (I и II уровни) начались в 16:00.
После завершения экзамена или истечения отведенного времени кандидаты могут ознакомиться с результатами выполнения заданий закрытого типа.
Окончательные результаты экзаменов будут объявлены через шесть недель в связи с необходимостью проверки заданий, требующих письменных ответов.