Дональд Трамп заявил о выборе между сделкой с Ираном и военным решением

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит выбрать между заключением соглашения с Ираном и продолжением военных действий против исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом американский лидер заявил в интервью.

"Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку", - сказал Трамп.

При этом президент США вновь выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после завершения американо-израильского военного конфликта с Ираном.