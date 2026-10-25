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    Дональд Трамп заявил о выборе между сделкой с Ираном и военным решением

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 18:54
    Дональд Трамп заявил о выборе между сделкой с Ираном и военным решением

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит выбрать между заключением соглашения с Ираном и продолжением военных действий против исламской республики.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом американский лидер заявил в интервью.

    "Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку", - сказал Трамп.

    При этом президент США вновь выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после завершения американо-израильского военного конфликта с Ираном.

    Дональд Трамп Цена на нефть Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Donald Tramp İranla razılaşma və hərbi həll arasında seçim barədə açıqlama verib
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