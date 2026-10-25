Дональд Трамп заявил о выборе между сделкой с Ираном и военным решением
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 18:54
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит выбрать между заключением соглашения с Ираном и продолжением военных действий против исламской республики.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом американский лидер заявил в интервью.
"Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку", - сказал Трамп.
При этом президент США вновь выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после завершения американо-израильского военного конфликта с Ираном.
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