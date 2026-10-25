Tramp İranla razılaşma bağlamaq, yoxsa müharibəyə davam etmək barədə seçim arasında qaldığını bildirib
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2026
- 19:00
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla razılaşma bağlamaq və İslam Respublikasına qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirmək arasında seçim etməli olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib.
"Mən seçim etməliyəm. Onunla işi bitirmək - bu çox asan olacaq - yoxsa razılaşma bağlamaq", - Tramp bildirib.
Bununla yanaşı, ABŞ Prezidenti İranla hərbi münaqişə başa çatdıqdan sonra neft qiymətlərinin aşağı düşəcəyinə bir daha əminliyini ifadə edib.
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