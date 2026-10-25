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    Великобритания планирует выделить дополнительные миллиарды фунтов на оборону

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 18:35
    Великобритания планирует выделить дополнительные миллиарды фунтов на оборону

    Правительство Великобритании намерено выделить дополнительные миллиарды фунтов стерлингов на оборонные нужды, увеличив долю военных расходов в ВВП страны.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Sunday Times, соответствующее заявление, как ожидается, сделает министр финансов Великобритании Джон Хили 28 октября во время представления проекта бюджета на 2027 год.

    По информации издания, основными получателями дополнительного финансирования станут производители беспилотников и компании, занимающиеся разработкой военных технологий.

    Предполагается, что новые расходы будут покрываться за счет долгосрочных государственных заимствований, а не сокращения финансирования других направлений.

    Как отмечает газета, решение приведет к увеличению доли оборонных расходов в валовом внутреннем продукте Великобритании.

    Ранее британские СМИ сообщали, что при представлении бюджета Хили не станет упоминать ранее заявленную цель довести расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году.

    Именно неспособность правительства обеспечить достижение этого показателя в установленные сроки, по данным СМИ, стала причиной отставки Хили с поста министра обороны в июне, когда правительство возглавлял Кир Стармер.

    Джон Хили Великобритания Расходы на оборону
    Britaniya müdafiəyə əlavə milyardlarla funt sterlinq ayırmağı planlaşdırır
    44 filmi
    44 filmi

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