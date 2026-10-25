В Сухопутных войсках Азербайджана прошли встречи с семьями шехидов и участниками войны

В Сухопутных войсках Азербайджана состоялись встречи с семьями шехидов и участниками войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства обороны Азербайджана в Telegram.

Отмечается, что во встречах приняли участие семьи шехидов, лица, утратившие здоровье в ходе боевых действий, и ветераны войны.

В начале мероприятий память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину, почтили минутой молчания.