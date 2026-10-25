Quru Qoşunlarında şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə görüşlər keçirilib
Hərbi
- 25 oktyabr, 2026
- 17:20
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Quru Qoşunlarında şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə görüşlər keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin "Telegram" kanalında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, Quru Qoşunlarında şəhid ailələri, döyüş əməliyyatlarında sağlamlıqlarını itirmiş şəxslər və müharibə veteranları ilə keçirilən görüşlərdə əvvəlcə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
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