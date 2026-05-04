Azərbaycan ilə İtaliya arasında qaz ixracının artırılması müzakirə olunub
- 04 may, 2026
- 23:22
2025-ci ildə Azərbaycanla İtaliya arasında ticarət dövriyyəsi 12 milyard dollar təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib.
"Keçən il bizim ticarət dövriyyəmiz təxminən 12 milyard dollar təşkil etmişdir", - Prezident bildirib və əlavə edib ki, əlaqələrin əsas istiqamətlərindən biri energetika sahəsində tərəfdaşlıqdır:
"Burada da biz uzun illər ərzində etibarlı tərəfdaşlar kimi bir-birimizi dəstəkləyirik. Azərbaycan İtaliyanın neft təchizatında ikinci yerdədir, qaz təchizatında da ikinci yerdədir. Bizim üçün İtaliya bazarı həm neft, həm qaz üzrə birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. Keçən il Azərbaycan 25 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib, onun 9,5 milyardı İtaliya bazarına ixrac olunmuşdur. Bu gün söhbətlər və danışıqlar əsnasında biz bu həcmi artırmaq üçün müzakirələr aparmışıq. Bunun üçün təbii ki, Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP layihəsinin genişləndirilməsi lazımdır. Artıq müəyyən dərəcədə genişləndirilib, amma bu proses davam etdirilməlidir".