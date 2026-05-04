    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    • 04 may, 2026
    • 23:32
    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun təşkili planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni Prezident İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib.

    "Biz 2026-cı ilin ikinci yarısında burada, Bakıda biznes-forum təşkil etməyi planlaşdırmışıq ki, siyasi əməkdaşlığımızı müəssisələrimiz, işçilərimiz üçün konkret fürsətlərə çevirək", - o deyib.

    C. Meloni qarşılıqlı sərmayə yatırımlarından da bəhs edib:

    "Cənab Prezident, söhbətlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, təsdiqləyə bilərəm ki, strateji planların, inkişaf planlarının, 360 dərəcəlik müasirləşmədə nəinki ikitərəfli qaydada, o cümlədən üçüncü ölkələrdə birgə işin icrasında çox böyük marağı olan çoxsaylı İtaliya müəssisələri var. Çünki energetika əməkdaşlığımızın yeganə sahəsi deyil. Bir çox digər sahələr var".

    Azərbaycan-İtaliya Biznes forum Corcia Meloni
    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума
    Meloni: Azerbaijan-Italy business forum planned for second half of 2026

