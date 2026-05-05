Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    • 05 мая, 2026
    • 00:00
    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    В Баку во второй половине 2026 году планируется проведение Азербайджано-итальянского бизнес-форума.

    Как передает Report, об этом сказала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан укреплял свою роль в качестве фундаментального узла между Европой и Азией. Италия с этой точки зрения всегда готова играть роль привилегированных ворот на европейский рынок. Очевидно, что такого рода план требует инвестиций, долгосрочных программ и объединения наиболее благоприятных возможностей наших производственных и промышленных систем. Поэтому мы запланировали организовать здесь, в Баку во второй половине 2026 году бизнес-форум, чтобы превратить наше политическое сотрудничество в конкретные возможности для наших предприятий и работников", - отметила итальянский лидер.

    Она подчеркнула наличие множества итальянских предприятий, проявляющих большой интерес к реализации стратегических планов, планов развития и всесторонней модернизации не только в двустороннем формате, но и в осуществлении совместной деятельности в третьих странах.

    "Потому что энергетика – не единственная сфера нашего сотрудничества. Существует множество других направлений", - добавила Джорджа Мелони.

    Ильхам Алиев Джорджа Мелони Азербайджано-итальянские отношения
    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır
    Meloni: Azerbaijan-Italy business forum planned for second half of 2026

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей