Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

В Баку во второй половине 2026 году планируется проведение Азербайджано-итальянского бизнес-форума.

Как передает Report, об этом сказала председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан укреплял свою роль в качестве фундаментального узла между Европой и Азией. Италия с этой точки зрения всегда готова играть роль привилегированных ворот на европейский рынок. Очевидно, что такого рода план требует инвестиций, долгосрочных программ и объединения наиболее благоприятных возможностей наших производственных и промышленных систем. Поэтому мы запланировали организовать здесь, в Баку во второй половине 2026 году бизнес-форум, чтобы превратить наше политическое сотрудничество в конкретные возможности для наших предприятий и работников", - отметила итальянский лидер.

Она подчеркнула наличие множества итальянских предприятий, проявляющих большой интерес к реализации стратегических планов, планов развития и всесторонней модернизации не только в двустороннем формате, но и в осуществлении совместной деятельности в третьих странах.

"Потому что энергетика – не единственная сфера нашего сотрудничества. Существует множество других направлений", - добавила Джорджа Мелони.