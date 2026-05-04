La Liqa klubu "Xetafe" baş məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır
Futbol
- 04 may, 2026
- 18:33
İspaniya La Liqası təmsilçisi "Xetafe" yeni mövsümdən etibarən baş məşçi postuna Fabio Çelestinini gətirə bilər.
"Report" "Marca" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, hazırkı baş məşqçi Xose Bordalas müqaviləsini yeniləmək niyyətində deyil və yayda komandadan ayrılmağa yaxındır.
Klub rəhbərliyi artıq isveçrəli mütəxəssislə ilkin danışıqlara başlayıb.
Qeyd edək ki, Çelestini daha əvvəl "Bazel" ilə İsveçrə çempionu və kubokun qalibi olub, həmçinin ölkəsində "Sion", "Lüsern", "Luqano" və "Lozanna" klublarını çalışdırıb. Hazırda "Xetafe" İspaniya çempionatında 34 turdan sonra 44 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
01:27
"Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itiribFutbol
01:16
Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edibİnfrastruktur
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45