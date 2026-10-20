İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Valdas Dambrauskas: "Futbolçularımla fəxr edirəm"

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 23:28
    Valdas Dambrauskas: Futbolçularımla fəxr edirəm

    "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas futbolçuları ilə fəxr edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən klubun baş məşqçisi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Almaniya təmsilçisi "Borussiya"ya (Dortmund) qarşı keçirdikləri matçdan sonra mətbuat konfransında bildirib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Rəqib komanda çox keyfiyyətli futbolçulardan təşkil olunub. Bəzən yaxşı futbol oynaya bilərsən, lakin rəqibin gücündən çox şey asılıdır. Matç ərzində çox yaxşı qol vəziyyətləri yaratdıq, hücumda yaxşı çıxış etdik. Təəssüf ki, son nəticədə bacarmadıq. Futbolçularımla fəxr edirəm. Onlar çox gözəl oyun nümayiş etdirdilər".

    O, rəqib komandanı qələbə münasibətilə təbrik etdiyini söyləyib:

    "Borussiya", həqiqətən, güclü futbol nümayiş etdirdi. Onlar 3:1, hətta 4:1 hesablı qələbə qazana bilərdilər. Lakin biz buna imkan vermədik. Hətta qarşılaşmanın sonlarında hesabı bərabərləşdirmək üçün şanslarımız var idi. Bura Çempionlar Liqasıdır, oyunlar çox çətin keçir".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı Almaniya kollektivinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Borussiya Dortmund FK
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:42
    Tramp Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üçün Zelenski və Putinin görüşünün mütləq olmadığını hesab edir
    Digər ölkələr
    23:28
    Valdas Dambrauskas: "Futbolçularımla fəxr edirəm"
    Futbol
    23:28
    Türkiyədə avtobus qəzasında 24 nəfər xəsarət alıb
    Region
    23:08
    Niko Kovaç: "Rəqib komandalar "Sabah"la oyunda çətinliklərlə üzləşəcəklər"
    Futbol
    22:56
    İran zənginləşdirilmiş urandan imtina etmək niyyətində deyil
    Region
    22:46
    "ABC News": ABŞ və Rusiya bir neçə amerikalının azad edilməsi üzrə razılaşmaya yaxındır
    Digər ölkələr
    22:34
    Foto
    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" evdə Dortmund "Borussiya"sı ilə bacarmayıb - Yenilənib-6
    Futbol
    22:31
    Sabah Yasamal, Nizami və Binəqədi rayonlarının bir hissəsində işıq olmayacaq
    Energetika
    22:10
    Stubb Oslodakı Ukrayna danışıqlarında real irəliləyiş əldə olunduğunu bildirib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti