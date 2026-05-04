Ильхам Алиев и Джорджа Мелони выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони 4 мая выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил глава нашего государства.

Заявление президента Ильхама Алиева

-Уважаемая госпожа премьер-министр.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Прежде всего, госпожа Премьер-министр, еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан! Уверен, что Ваш визит станет очередным вкладом в развитие азербайджано-итальянских дружественных отношений.

Наши страны являются стратегическими партнерами – в 2014 и 2020 годах были подписаны две декларации о стратегическом партнерстве. Эти два документа, составляющие основу наших отношений, и закрепленные в них вопросы сегодня находят свое отражение в жизни. То, что Вы сегодня находитесь в Азербайджане, еще раз свидетельствует о глубине и содержательности азербайджано-итальянских отношений. Всем известно, что сегодня Вы были в Армении. То, что Вы, завершив свою программу в Армении, прибыли в Азербайджан имеет для нас особое значение, несет большой символический смысл, а также является наглядным свидетельством уважения и доброго отношения к Азербайджану.

Как Вам известно, наши политические отношения находятся на самом высоком уровне. В то же время состояние торговых связей тоже очень хорошее. Италия является торговым партнером Азербайджана номер один. В прошлом году наш товарооборот составил почти 12 млрд долларов. Естественно, одним из основных направлений наших отношений является партнерство в энергетической сфере. Здесь мы на протяжении многих лет поддерживаем друг друга как надежные партнеры. Азербайджан занимает второе место по поставкам нефти в Италию, по поставкам газа тоже находится на втором месте. Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа. В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд – на итальянский рынок. Сегодня в ходе бесед и переговоров мы вели обсуждения об увеличении этих объемов. Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс должен быть продолжен.

Многообещающим является военно-техническое сотрудничество – новая сфера нашего взаимодействия. Сегодня обсуждался и этот вопрос. У нас есть конкретные идеи относительно реализации совместных проектов, организации совместного производства, соединении итальянских технологий с азербайджанскими финансовыми средствами. Об этом тоже подробно говорилось.

Итальянский рынок очень интерес для нас. Экономика Италии под руководством госпожи премьер-министра успешно развивается. Государственный нефтяной фонд Азербайджана за последние несколько лет инвестировал в экономику Италии около 3 млрд долларов. Также обсуждались вопросы привлечения инвестиций в новые проекты.

Конечно же, успешная деятельность итальянских компаний в Азербайджане имеет очень большую историю. В настоящее время в Азербайджане функционирует около 130 итальянских компаний. Я хочу, чтобы их стало еще больше. В том числе в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре итальянские компании реализовали и продолжают реализовывать 23 проекта. В сравнении с компаниями зарубежных стран, Италия опять же занимает ведущие места в реализации этих проектов. Конечно, наряду со всеми этими деловыми, коммерческими, торговыми связями, совместной деятельностью компаний и другими вопросами, мы не забыли, возможно, о самой важной сфере – об образовании. В прошлом году в Баку был торжественно открыт Итало-Азербайджанский университет. Этот университет будет иметь очень большое влияние и внесет вклад в развитие образования в Азербайджане. По предоставленной нам информации, там уже обучаются более 500 студентов, которые в будущем станут как квалифицированными специалистами, так и естественными посланниками Азербайджана в Италии и Италии в Азербайджане. Таким образом, наша дружба будет уверенно развиваться и впредь.

Уважаемая госпожа премьер-министр и члены делегации, еще раз искренне приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну.

Затем с заявлением выступила председатель Совета министров Италии.

-Большое спасибо, господин президент.

Всем добрый вечер.

Я очень рада сегодня находиться здесь, в Баку. Конечно же, хочу еще раз выразить благодарность господину президенту Алиеву и всему правительству за оказанный нам очень теплый прием, а также за проведенный сегодня очень продуктивный диалог.

Что касается сегодняшних отношений между нашими странами, то это очень значимо для меня с политической точки зрения. Потому что прошло 13 лет с официального визита премьер-министра Италии в Азербайджан. Думаю, нам необходимо было заполнить возникший столь долгосрочный пробел. Это сказывается не только на дружественных отношениях, связывающих наши страны, но и на очень важном сотрудничестве между Италией и Азербайджаном. Тем не менее, в отношениях был большой качественный прорыв. Таким образом, я, конечно же, благодарю за проведенную нами очень обстоятельную беседу. В ходе нее мы договорились о трансформации нашего сотрудничества путем постоянной политической координации. Мы вместе определим приоритеты, связанные с будущим. Считаю, что в нынешней сложной международной обстановке это очень значимый выбор. Тем не менее, нестабильность вокруг нас нарастает и решение очевидных вопросов между нами приобретает все большее значение. Одним из этих очевидных вопросов, конечно же, являются отношения между Италией и Азербайджаном.

Безусловно, одной из сфер, всегда характеризующих наше сотрудничество, является энергетика. Экспорт нефти и газа в Италию после начала агрессивной войны России против Украины играет роль определяющего фактора в энергетической безопасности страны, которую я имею честь представлять. Мы обсудили вопросы укреплениях этих связей. Мы должны работать не только над объемами поставок, но и над качеством промышленного партнерства по всем отраслям. Мы знаем, что энергетика и связность являются двумя сторонами одной медали. Нам хотелось бы, чтобы Азербайджан укреплял свою роль в качестве фундаментального узла между Европой и Азией. Италия с этой точки зрения всегда готова играть роль привилегированных ворот на европейский рынок. Очевидно, что такого рода план требует инвестиций, долгосрочных программ и объединения наиболее благоприятных возможностей наших производственных и промышленных систем. Поэтому мы запланировали организовать здесь, в Баку во второй половине 2026 году бизнес-форум, чтобы превратить наше политическое сотрудничество в конкретные возможности для наших предприятий и работников.

Я согласна с президентом, что все это проявляется как в заметных в последние годы инвестициях Азербайджана в Италию, так и в выделении Италией масштабных инвестиций для азербайджанской стороны. Господин президент, как Вы отмечали в наших беседах, могу подтвердить, что существует множество итальянских предприятий, проявляющих большой интерес к реализации стратегических планов, планов развития и всесторонней модернизации не только в двустороннем формате, но и в осуществлении совместной деятельности в третьих странах. Потому что энергетика – не единственная сфера нашего сотрудничества. Существует множество других направлений.

Еще одной решающей сферой являются оборона и безопасность. В этой области мы хотим углублять сотрудничество, используя лучшие достижения Италии в сфере аэрокосмической промышленности, морской безопасности, защиты критически важной инфраструктуры, передовые технологии. Мы предлагаем такую модель, при которой в результате сотрудничества между промышленными системами будут происходить обмен знаниями, совместное развитие, формирование перспективных направлений, способных внести вклад в региональную стабильность, и, в конечном итоге, создание объединяющих факторов для наших промышленных систем.

Вместе с тем, наша дружба глубоко укоренилась в наших отношениях, общественных связях и культурных контактах. Открывшийся здесь, в Баку, с участием президента республики Маттареллы университет при Азербайджанской дипломатической академии, сформировался благодаря сотрудничеству с пятью престижными итальянскими университетами. В конечном итоге все это – культура, будущие поколения, связи между нашими народами и достигнутые сегодня договоренности в сферах культуры и продовольственной безопасности – символизирует наше общее стремление. Все это развивается в едином направлении.

Разумеется, с президентом Алиевым мы провели обмен мнениями по ключевым международным вопросам – от кризиса, связанного с Ираном, до происходящих в нашем регионе событий, касающихся всех нас. Безусловно, для меня было очень интересно выслушать мнение президента страны, имеющей общую границу с Ираном и длительную общую историю с ним. Мы вновь выражаем пожелание, чтобы этот кризис был урегулирован в максимально короткие сроки. Я также подчеркнула нашу готовность поддержать любые инициативы, направленные на достижение этой цели, и нашу приверженность установлению стабильности в регионе. Я также хотела бы выразить благодарность Азербайджану, президенту и всем государственным органам Азербайджана за осуществление всех необходимых для Италии процедур по эвакуации многочисленных итальянских граждан, оказавшихся под угрозой и вынужденных покинуть страну. Ваша сторона предприняла все необходимые меры, и, более того, я благодарю Вас за поддержку временного переноса нашего посольства в Тегеране в Баку и обеспечения его эффективной работы в условиях безопасности. Это еще одно свидетельство нашей дружбы.

Мы отметили важность укрепления диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом. Энергетика и транспорт, безусловно, являются двумя сферами, в которых Европа может и должна играть более значимую роль. Таким образом можно обеспечить поддержку инвестиций, более глубокую интеграцию Азербайджана в энергетические сети, международные транспортные маршруты.

Мы обсудили тему отношений с Арменией. Я вновь подчеркнула полную поддержку Италией процесса нормализации, отражающего исторический этап, которому был придан импульс Соединенными Штатами. Думаю, что 2026 год может стать в этом плане важным, поскольку крайне важно задействовать весь потенциал этого динамичного региона. Также должны дать результаты дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Ведь наши страны оказали значительную поддержку и были рядом с народом Украины.

Словом, в ходе работы нас объединяет множество тем. Как я уже отметила, мы можем реализовывать эту работу совместно. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что мы живем в период, когда ясных и однозначных вопросов немного, и вполне естественно, что это должно еще больше связывать друг с другом. Именно поэтому Италия рассматривает свое важное партнерство с Азербайджаном как долгосрочное и стремится к его продолжению.

Господин президент, еще раз благодарю за теплый прием и очень интересную беседу, которую Вы с нами провели.

19:51

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони выступили с заявлениями для прессы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.