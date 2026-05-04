В Азербайджане определен перечень органов для согласования трассы
- 04 мая, 2026
- 18:47
Кабинет министров утвердил перечень органов, заключение которых требуется при согласовании трассы (маршрута).
Как сообщает Report, это отражено в новых "Правилах использования тепловой энергии".
В список вошли Министерство культуры, Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство внутренних дел, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Государственное агентство по туризму (в части охранных зон заповедников и памятников), Служба государственной охраны, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Также в перечень включены местные органы исполнительной власти и самоуправления, Государственное агентство водных ресурсов, Государственная нефтяная компания, Управление государственного заповедника города Шуша, Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (в охранных зонах), а также ОАО "Азеришыг", "Азерэнержи" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".