В Азербайджане определен перечень органов для согласования трассы

Кабинет министров утвердил перечень органов, заключение которых требуется при согласовании трассы (маршрута).

Как сообщает Report, это отражено в новых "Правилах использования тепловой энергии".

В список вошли Министерство культуры, Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство внутренних дел, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Государственное агентство по туризму (в части охранных зон заповедников и памятников), Служба государственной охраны, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Также в перечень включены местные органы исполнительной власти и самоуправления, Государственное агентство водных ресурсов, Государственная нефтяная компания, Управление государственного заповедника города Шуша, Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (в охранных зонах), а также ОАО "Азеришыг", "Азерэнержи" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".