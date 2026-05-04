    • 04 мая, 2026
    • 18:57
    Мелони: Азербайджан - стратегический партнер Италии в энергетике

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Азербайджан является для страны стратегическим партнером в энергетике, в частности с точки зрения поставок газа и нефти.

    Как передает Report, об этом она сказала журналистам в Ереване перед вылетом в Азербайджан.

    По словам Мелони, тема энергетики остается одной из ключевых в дискуссиях на уровне Европейского совета, а также в двусторонних контактах, в том числе с Великобританией.

    Она подчеркнула, что энергоресурсы являются важнейшим элементом суверенитета и стратегической автономии Европы.

    "Прямо сейчас я вылетаю в Азербайджан, который является для нас еще одним стратегическим партнером в плане поставок как газа, так и нефти", - сказала она.

    Meloni: Azərbaycan energetika sahəsində İtaliyanın strateji tərəfdaşıdır
    Meloni: Azerbaijan is Italy's strategic partner in energy

