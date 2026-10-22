Первый женский клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США

Первый клубный чемпионат мира по футболу среди женских команд пройдет в США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет с 5 по 30 января 2028 года.

Решение, как указали в ФИФА, было принято с учетом опыта США в организации турниров, развитости инфраструктуры и услуг, а также уровня заинтересованности сторон в женском футболе в стране.

Доступ будет предоставляться на основании спортивных результатов клубов в главном клубном соревновании их конфедерации в течение четырехлетнего отборочного периода, охватывающего сезоны, заканчивающиеся в 2024 и 2027 годах, чтобы обеспечить максимально возможное качество соревнований.

Отметим, что УЕФА получит пять прямых путевок в финальную стадию турнира и одну - в турнир плей-ин, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Южноамериканская конфедерация футбола - по две прямые квоты и по одной в плей-ин, Конфедерация футбола Океании - один слот в плей-ин. Три победителя плей-ин присоединятся к 13 командам на групповом этапе.

Клубный чемпионат мира будет проводиться каждые четыре года.