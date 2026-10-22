Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Первый женский клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 22:42
    Первый женский клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США

    Первый клубный чемпионат мира по футболу среди женских команд пройдет в США.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

    Турнир пройдет с 5 по 30 января 2028 года.

    Решение, как указали в ФИФА, было принято с учетом опыта США в организации турниров, развитости инфраструктуры и услуг, а также уровня заинтересованности сторон в женском футболе в стране.

    Доступ будет предоставляться на основании спортивных результатов клубов в главном клубном соревновании их конфедерации в течение четырехлетнего отборочного периода, охватывающего сезоны, заканчивающиеся в 2024 и 2027 годах, чтобы обеспечить максимально возможное качество соревнований.

    Отметим, что УЕФА получит пять прямых путевок в финальную стадию турнира и одну - в турнир плей-ин, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Южноамериканская конфедерация футбола - по две прямые квоты и по одной в плей-ин, Конфедерация футбола Океании - один слот в плей-ин. Три победителя плей-ин присоединятся к 13 командам на групповом этапе.

    Клубный чемпионат мира будет проводиться каждые четыре года.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    Qadın futbol klubları arasında ilk dünya çempionatı ABŞ-də keçiriləcək
    44 filmi
    44 filmi

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