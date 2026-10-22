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    Украина и Финляндия подписали соглашения на €300 млн

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 22:20
    Украина и Финляндия подписали соглашения на €300 млн

    Украина и Финляндия подписали семь соглашений на 300 млн евро.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документы были подписаны 22 октября в рамках визита финского премьер-министра Петтери Орпо в Киев.

    На церемонии подписания президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый пакет поддержки от Финляндии.

    "Есть соглашения, открывающие перед нами новые возможности для сотрудничества. Подписано семь документов. Общий сумма сегодняшних договоренностей составляет около 300 миллионов евро", - отметил он.

    Владимир Зеленский Петтери Орпо Украина Финляндия
    Ukrayna və Finlandiya arasında 300 milyon avroluq yeddi saziş imzalanıb
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