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    Ukrayna və Finlandiya arasında 300 milyon avroluq yeddi saziş imzalanıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:02
    Ukrayna və Finlandiya arasında 300 milyon avroluq yeddi saziş imzalanıb

    Ukrayna və Finlandiya arasında ümumi dəyəri təxminən 300 milyon avro olan yeddi saziş imzalanıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, sənədlər oktyabrın 22-də Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orponun Kiyevə səfəri ərəfəsində imzalanıb.

    Mərasimdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Finlandiyanın Ukraynaya yeni dəstək paketi təqdim etdiyini bildirib.

    "Əməkdaşlıq üçün qarşımızda yeni imkanlar açan sazişlər var. Yeddi sənəd imzalanıb. Bugünkü razılaşmaların ümumi həcmi təxminən 300 milyon avrodur", - deyə o qeyd edib.

    Ukrayna Finlandiya İkitərəfli Saziş
    Украина и Финляндия подписали соглашения на €300 млн
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