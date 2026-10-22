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    Зеленский: США пока не восстановили полностью работу Starlink в Украине

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 22:15
    Зеленский: США пока не восстановили полностью работу Starlink в Украине

    США пока не восстановили полноценную работу спутниковой связи Starlink в Украине.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По его словам, специалисты и дипломаты продолжают работать над этим вопросом.

    "Украинская сторона постоянно поддерживает связь с американскими партнерами и ожидает точной информации о сроках восстановления связи. Пока полные возможности системы не восстановлены, и мы работаем над этим вопросом. Жду ответа от госсекретаря США Марко Рубио. Он сообщил, что потребуется более 48 часов, и пообещал предоставить информацию по данному вопросу", - сказал он.

    Президент Украины также подчеркнул, что РФ продолжает наносить удары и его страна нуждается в поддержке США.

    "Наличие возможности для диалога и готовность России к переговорам - это позитивный момент. Поэтому Украина поддерживает трехсторонние контакты. Позиция США должна нас усиливать, особенно в такое трудное время", - указал Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Zelenski: ABŞ Ukraynada Starlink rabitəsinin tam fəaliyyətini hələ bərpa etməyib
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