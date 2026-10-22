Зеленский раскрыл, какие варианты гарантий безопасности рассматривает Киев

Украина рассматривает три варианта гарантий безопасности после завершения войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, гарантии безопасности должны рассматриваться в комплексе. Так, эти варианты включают членство в НАТО, прямые гарантии безопасности со стороны США, а также поддержку "коалиции желающих", предусматривающей гарантии безопасности со стороны Европы.

Зеленский отметил, что эти гарантии должны опираться на сильную украинскую армию. Для этого требуется как увеличение численности личного состава Вооруженных сил Украины, так и повышение их боеспособности, а также выделение значительных финансовых средств.

"Наши партнеры в Европе и США осведомлены об этом. Мы уже провели расчеты как по финансированию, так и по количеству военнослужащих, необходимых для того, чтобы наше государство чувствовало себя в безопасности", - заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что членство в НАТО также является одним из возможных вариантов гарантий безопасности. По его мнению, это важно как для Киева, так и самого альянса.

"Наша армия имеет значение для НАТО, в то же время НАТО очень важно для безопасности Украины. Пока мы не говорим об этом подробно, однако ведем обсуждения с партнерами. Я считаю, что, если говорить откровенно, членство Украины в НАТО нужно и России. Потому что это может обеспечить большую безопасность, чем нахождение Украины за пределами Альянса", - добавил Зеленский.