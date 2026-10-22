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    Ukrayna müharibədən sonra təhlükəsizlik təminatlarının üç variantını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:21
    Ukrayna müharibədən sonra təhlükəsizlik təminatlarının üç variantını nəzərdən keçirir

    Ukrayna müharibə başa çatdıqdan sonra ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün üç variantı nəzərdən keçirir.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski oktyabrın 22-də Kiyevdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik təminatları kompleks şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Belə ki, bu variantlara NATO-ya üzvlük, ABŞ-nin birbaşa təhlükəsizlik təminatları, eləcə də Avropanın təhlükəsizlik təminatlarını nəzərdə tutan "İstəklilər koalisiyası"nın dəstəyi daxildir.

    Zelenski qeyd edib ki, bu təminatlar güclü Ukrayna ordusuna əsaslanmalıdır. Bunun üçün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin həm şəxsi heyətinin sayının, həm də döyüş qabiliyyətinin artırılması, eləcə də əhəmiyyətli maliyyə vəsaitinin ayrılması tələb olunur.

    "Avropa və Amerikadakı tərəfdaşlarımız bundan xəbərdardırlar. Biz artıq həm maliyyələşdirmə, həm də dövlətimizin özünü təhlükəsiz hiss etməsi üçün lazım olan hərbçilərin sayı ilə bağlı hesablamalar aparmışıq", – deyə o bildirib.

    Ukrayna Prezidenti NATO-ya üzvlüyün də təhlükəsizlik təminatlarının mümkün variantlarından biri olduğunu vurğulayıb. Onun fikrincə, Ukraynanın Alyansa üzvlüyü həm NATO, həm də Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir.

    "Biz hesab edirik ki, bu, vacibdir. Ordumuz NATO üçün əhəmiyyətlidir, eyni zamanda NATO Ukraynanın təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Hələlik bu barədə ətraflı danışmırıq, lakin tərəfdaşlarımızla müzakirələr aparırıq. Mən hesab edirəm ki, açığını desək, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü Rusiyaya da lazımdır. Çünki bu, Ukraynanın Alyansdan kənarda qalmasından daha böyük təhlükəsizlik təmin edə bilər", – deyə Zelenski əlavə edib.

    NATO PA Ukrayna Rusiya Federasiyası
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