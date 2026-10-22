Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией

Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии межпарламентского диалога с Эстонией.

Как передает Report, об этом в Facebook написал азербайджанский посол в Таллине Немат Нагдалиев по итогам встречи с депутатом эстонского парламента, председателем парламентской группы дружбы Эстония - Азербайджан Марией Юферевой-Скуратовски.

"Рад встрече с Марией Юферевой-Скуратовски, депутатом парламента Эстонии (Рийгикогу) и председателем парламентской группы дружбы "Эстония - Азербайджан". Парламентская дипломатия играет важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Эстонией.

Рассчитываю на дальнейшее развитие межпарламентского диалога и сотрудничества", - написал дипломат.