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    Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 22:51
    Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией

    Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии межпарламентского диалога с Эстонией.

    Как передает Report, об этом в Facebook написал азербайджанский посол в Таллине Немат Нагдалиев по итогам встречи с депутатом эстонского парламента, председателем парламентской группы дружбы Эстония - Азербайджан Марией Юферевой-Скуратовски.

    "Рад встрече с Марией Юферевой-Скуратовски, депутатом парламента Эстонии (Рийгикогу) и председателем парламентской группы дружбы "Эстония - Азербайджан". Парламентская дипломатия играет важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Эстонией.

    Рассчитываю на дальнейшее развитие межпарламентского диалога и сотрудничества", - написал дипломат.

    Посольство Азербайджана Эстония
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
    Azerbaijan seeks to expand interparliamentary cooperation with Estonia
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