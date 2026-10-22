Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией
Внешняя политика
- 22 октября, 2026
- 22:51
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Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии межпарламентского диалога с Эстонией.
Как передает Report, об этом в Facebook написал азербайджанский посол в Таллине Немат Нагдалиев по итогам встречи с депутатом эстонского парламента, председателем парламентской группы дружбы Эстония - Азербайджан Марией Юферевой-Скуратовски.
"Рад встрече с Марией Юферевой-Скуратовски, депутатом парламента Эстонии (Рийгикогу) и председателем парламентской группы дружбы "Эстония - Азербайджан". Парламентская дипломатия играет важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Эстонией.
Рассчитываю на дальнейшее развитие межпарламентского диалога и сотрудничества", - написал дипломат.
Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
Azerbaijan seeks to expand interparliamentary cooperation with Estonia
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