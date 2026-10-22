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    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:55
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır

    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun və əməkdaşlığın daha da inkişafında maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Estoniyadakı səfiri Nemət Nağdəliyev Estoniya parlamentinin deputatı, Estoniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Mariya Yufereva-Skuratovski ilə görüşün yekunlarına dair "Facebook"da yazıb.

    Diplomat parlament diplomatiyasının iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

    Azərbaycan-Estoniya əlaqələri Parlamentlərarası əlaqələr
    Азербайджан намерен развивать межпарламентское сотрудничество с Эстонией
    Azerbaijan seeks to expand interparliamentary cooperation with Estonia
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