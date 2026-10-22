Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом"
Футбол
- 22 октября, 2026
- 22:23
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Полузащитник Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом".
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщает журналист Фабрицио Романо
Новый контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Договоренность, по словам инсайдера, была достигнута еще в сентябре. Все документы подписаны и оформлены.
Гюлер выступает за "Реал" с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.
После девяти матчей в чемпионате Испании мадридский "Реал" набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу "Барселона", у которой 27 очков.
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