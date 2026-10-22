Полузащитник Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом".

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщает журналист Фабрицио Романо

Новый контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Договоренность, по словам инсайдера, была достигнута еще в сентябре. Все документы подписаны и оформлены.

Гюлер выступает за "Реал" с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

После девяти матчей в чемпионате Испании мадридский "Реал" набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу "Барселона", у которой 27 очков.