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    Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом"

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 22:23
    Арда Гюлер продлил контракт с мадридским Реалом

    Полузащитник Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом".

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщает журналист Фабрицио Романо

    Новый контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Договоренность, по словам инсайдера, была достигнута еще в сентябре. Все документы подписаны и оформлены.

    Гюлер выступает за "Реал" с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

    После девяти матчей в чемпионате Испании мадридский "Реал" набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу "Барселона", у которой 27 очков.

    Арда Гюлер ФК Реал Мадрид Новый контракт
    "Real" Arda Gülərlə 5 illik müqavilə imzalayıb
    Arda Güler extends contract with Real Madrid
    MiniBoss
    MiniBoss

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