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    "Real" Arda Gülərlə 5 illik müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:02
    Real Arda Gülərlə 5 illik müqavilə imzalayıb

    İspaniyanın "Real" (Madrid) klubu Türkiyə millisinin futbolçusu Arda Gülərlə yeni müqavilə imzalayıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, "Kral klubu" üç il əvvəl heyətinə qatdığı 21 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 5 illik yeni müqavilə barədə razılığa gəlib.

    Qeyd edək ki, Arda Güler cari mövsümdə məhsuldar ötürmələri ilə diqqət çəkib.

    Real Madrid FK Arda Gülər
    Арда Гюлер продлил контракт с мадридским "Реалом"
    Arda Güler extends contract with Real Madrid
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    MiniBoss

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