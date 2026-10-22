Зеленский: Между мной и Трампом нет личной вражды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и главой Белого дома Дональдом Трампом нет личной вражды, а напряженность в отношениях с Вашингтоном не связана с личными вопросами.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом украинский лидер рассказал в четверг на пресс-конференции в Киеве.

"Напряженность в отношениях с США не связана с моими личными отношениями с Трампом. Речь идет о снятии санкций против России, что может усилить [президента РФ] Владимира Путина. Мое отношение к Путину совершенно ясно. Считаю, что если мы снимем санкции, то еще больше его усилим. Это не личный вопрос между мной и президентом Трампом. Разумеется, я против снятия санкций в какой-либо форме", - заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что ожидает получить завтра от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа детали об итогах проведенных им переговорах в России.

"Завтра будет проведен совместный брифинг с Уиткоффом. Думаю, что у наших команд будут хорошие консультации с американскими и европейскими партнерами", - добавил он.