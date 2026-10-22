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    Зеленский: Между мной и Трампом нет личной вражды

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 22:57
    Зеленский: Между мной и Трампом нет личной вражды

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и главой Белого дома Дональдом Трампом нет личной вражды, а напряженность в отношениях с Вашингтоном не связана с личными вопросами.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом украинский лидер рассказал в четверг на пресс-конференции в Киеве.

    "Напряженность в отношениях с США не связана с моими личными отношениями с Трампом. Речь идет о снятии санкций против России, что может усилить [президента РФ] Владимира Путина. Мое отношение к Путину совершенно ясно. Считаю, что если мы снимем санкции, то еще больше его усилим. Это не личный вопрос между мной и президентом Трампом. Разумеется, я против снятия санкций в какой-либо форме", - заявил Зеленский.

    Президент Украины также сообщил, что ожидает получить завтра от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа детали об итогах проведенных им переговорах в России.

    "Завтра будет проведен совместный брифинг с Уиткоффом. Думаю, что у наших команд будут хорошие консультации с американскими и европейскими партнерами", - добавил он.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Tramp ilə aramda şəxsi ədavət yoxdur
    Zelenskyy says there is no personal animosity between him and Trump
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