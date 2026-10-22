İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Zelenski: Tramp ilə aramda şəxsi ədavət yoxdur

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 22:14
    Zelenski: Tramp ilə aramda şəxsi ədavət yoxdur

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trampla arasında şəxsi ədavətin olmadığını və Vaşinqtonla münasibətlərdəki gərginliyin şəxsi məsələlərlə bağlı olmadığını bildirib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Zelenski bunu oktyabrın 22-də Kiyevdə keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    "ABŞ-la münasibətlərdəki gərginlik Trampla şəxsi münasibətlərimizlə bağlı deyil. Söhbət Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvindən gedir ki, bu da Vladimir Putini gücləndirə bilər. Putinə münasibətim tamamilə aydındır. Hesab edirəm ki, sanksiyaları ləğv etsək, onu daha da gücləndirəcəyik. Bu, mənimlə Prezident Tramp arasında şəxsi məsələ deyil. Təbii ki, sanksiyaların hər hansı formada ləğvinə qarşıyam", – deyə Zelenski bildirib.

    Ukrayna Prezidenti həmçinin bu həftənin cümə günü ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffdan Rusiyada apardığı danışıqlar barədə məlumat gözlədiyini açıqlayıb:

    "Sabah Uitkoffla birgə brifinq keçiriləcək. Düşünürəm ki, komandalarımızın amerikalı və avropalı tərəfdaşlarla yaxşı məsləhətləşmələri olacaq".

    Brifinq zamanı Uitkofun Rusiyada apardığı danışıqların nəticələri barədə Ukrayna tərəfinə məlumat verəcəyi gözlənilir.

    Ukrayna Rusiya Federasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Зеленский: Между мной и Трампом нет личной вражды
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:57
    Neftçalada 3 yaşlı uşaq traktorun qoşqusunun altında qalaraq ölüb
    Hadisə
    22:55
    Azərbaycan Estoniya ilə parlamentlərarası dialoqun inkişafında maraqlıdır
    Xarici siyasət
    22:37
    Foto
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri dünya çempionatında iştirak edəcək güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Fərdi
    22:21
    Ukrayna müharibədən sonra təhlükəsizlik təminatlarının üç variantını nəzərdən keçirir
    Digər ölkələr
    22:14
    Zelenski: Tramp ilə aramda şəxsi ədavət yoxdur
    Digər ölkələr
    22:11
    Azərbaycan BMT-də mina təhlükəsi və qanunsuz silah dövriyyəsi məsələsini qaldırıb
    Xarici siyasət
    22:08
    Qadın futbol klubları arasında ilk dünya çempionatı ABŞ-də keçiriləcək
    Futbol
    22:02
    "Real" Arda Gülərlə 5 illik müqavilə imzalayıb
    Futbol
    22:02
    Ukrayna və Finlandiya arasında 300 milyon avroluq yeddi saziş imzalanıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti