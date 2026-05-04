Жозе Карлуш Перейра: Регион АТР нуждается в масштабном финансировании возобновляемой энергетики

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) испытывает острую потребность в крупных объемах финансирования сектора возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил временно исполняющий обязанности заместителя управляющего от Португалии Жозе Карлуш Перейра во время деловой сессии управляющих, которая проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"Хотелось бы обратить внимание на существенные потребности региона в финансовых ресурсах для развития возобновляемых источников энергии с целью обеспечения энергетической безопасности и доступности, что недавний кризис наглядно продемонстрировал как вопрос первоочередной значимости. Также необходимо содействовать формированию интегрированных и устойчивых энергетических систем и повышении энергоэффективности.

Мы положительно оцениваем расширение деятельности банка в данном направлении и то, что климатические амбиции АБР по-прежнему остаются ключевым элементом его работы", - отметил Ж. Перейра.