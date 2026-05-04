КСИР опроверг заявления США о проходе судов через Ормуз - ОБНОВЛЕНО

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в последние часы через Ормузский пролив не проходили никакие суда.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В заявлении подчеркивается, что ни коммерческие суда, ни танкеры не проходили через данный водный путь в последние часы.

"Заявления американских официальных лиц являются необоснованными и ложными", - говорится в сообщении.

Два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В сообщении говорится о том, что ракетные эсминцы ВМС США были развернуты для обеспечения безопасного прохода американским войскам, которые "активно содействуют усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства".