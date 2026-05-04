КСИР опроверг заявления США о проходе судов через Ормуз - ОБНОВЛЕНО
- 04 мая, 2026
- 18:51
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в последние часы через Ормузский пролив не проходили никакие суда.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
В заявлении подчеркивается, что ни коммерческие суда, ни танкеры не проходили через данный водный путь в последние часы.
"Заявления американских официальных лиц являются необоснованными и ложными", - говорится в сообщении.
Два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
В сообщении говорится о том, что ракетные эсминцы ВМС США были развернуты для обеспечения безопасного прохода американским войскам, которые "активно содействуют усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства".
U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026