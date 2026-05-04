Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КСИР опроверг заявления США о проходе судов через Ормуз - ОБНОВЛЕНО

    • 04 мая, 2026
    • 18:51
    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в последние часы через Ормузский пролив не проходили никакие суда.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

    В заявлении подчеркивается, что ни коммерческие суда, ни танкеры не проходили через данный водный путь в последние часы.

    "Заявления американских официальных лиц являются необоснованными и ложными", - говорится в сообщении.

    Два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    В сообщении говорится о том, что ракетные эсминцы ВМС США были развернуты для обеспечения безопасного прохода американским войскам, которые "активно содействуют усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства".

