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    Ermənistan parlamenti TRIPP layihəsi üzrə sazişi təsdiq edib

    Region
    • 28 oktyabr, 2026
    • 13:26
    Ermənistan parlamenti TRIPP layihəsi üzrə sazişi təsdiq edib

    Ermənistan parlamenti ABŞ ilə TRIPP layihəsi (Tramp marşrutu) üzrə strateji əməkdaşlıq haqqında çərçivə sazişini ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    63 deputat sənədin lehinə, 32 deputat əleyhinə səs verib. Bitərəf qalan olmayıb.

    Tramp Marşrutu (TRIPP) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Ermənistan
    Парламент Армении утвердил соглашение по TRIPP
    Armenian parliament ratifies framework agreement on TRIPP project
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