Ermənistan parlamenti TRIPP layihəsi üzrə sazişi təsdiq edib
Region
- 28 oktyabr, 2026
- 13:26
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Ermənistan parlamenti ABŞ ilə TRIPP layihəsi (Tramp marşrutu) üzrə strateji əməkdaşlıq haqqında çərçivə sazişini ratifikasiya edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
63 deputat sənədin lehinə, 32 deputat əleyhinə səs verib. Bitərəf qalan olmayıb.
Парламент Армении утвердил соглашение по TRIPP
Armenian parliament ratifies framework agreement on TRIPP project
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